Кожевников: с Атанасью «Ак Барс» рискует, надо давать шанс своим

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение относительно возможного перехода в клубы КХЛ нападающих Андреаса Атанасью и Давида Пастрняка.



«Этим ребятам здесь легче будет развиться. Атанасью в «Ак Барсе» предлагают три млн долларов в год? Предлагают и предлагают. Это дело клуба, если есть финансы. Но раздавать их не надо. Тут можно угадать, а можно и не угадать. Наверное, надеются на то, что он потом дороже будет стоить. Я считаю, что надо своих развивать. Надо своим шанс давать. Ещё неизвестно, усилится ли Казань этим игроком. Я за то, чтобы давали возможность своим играть. Для меня, например, лучше развивать доморощенных ребят, чем брать кого-то за три млн. Такие игроки должны сразу приносить пользу. Казанцы идут на риск», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Грек, которого хотят все. Как КХЛ охотится на Атанасью Без СКА и здесь не обошлось.