Зиновьев: мне не стыдно покидать «Металлург»

Бывший генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал свой уход из сибирского клуба.



«Мне не стыдно покидать клуб, я делаю это с высоко поднятой головой. Те задачи, которые стояли в начале прошлого сезона передо мной, были выполнены. Клуб очистили от финансовых обременений, от обязательств. Из предбанкротного состояния вывели в ноль, оставили даже резервы, которые можно было использовать в этом году. В прошлом сезоне могли закончить чемпионат досрочно, потому что и свет выключали, и лететь было не на что, и счета были арестованы – мы не могли ни одной проводки совершить. Но мы держались, закончили сезон», — сказал Зиновьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



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Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно, оно лежало в стороне В «Металлурге» очередная революция. Уволили даже тренерский штаб молодёжной команды.