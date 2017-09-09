Свитов: 250 матчей в составе «Ак Барса» — это только начало

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов прокомментировал победу в матче с «Югрой» (4:2). Это 250-я игра 34-летнего форварда в составе казанской команды.



«Хорошо забили в первом периоде. В целом контролировали игру, но были небольшие конфузы, пропустили. В третьем периоде играли только на победу. Концовка получилась «горячей»? Это игра. Все хотят победить. Все старались. Нам удалось удержать преимущество, и мы победили.



250 матчей в составе «Ак Барса» — серьёзная цифра? Это только начало», — приводятся слова Свитова на официальном сайте клуба.

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