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Результаты игрового дня ВХЛ

9 сентября 2017, суббота. 21:47 Хоккей

9 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно девять матчей.

«Челмет» на своём льду одержал победу над «Спутником» — 3:1.

У хозяев шайбы забросили Александр Тридчиков, Никита Жульдиков и Иван Безруков. Единственный гол «Спутника» — на счету Валентина Артамонова.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
3 : 1 2:0, 1:1, 0:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Тридчиков – 01:05 (5x5), 2:0 – Жульдиков (Мошаров, Зиновьев) – 05:35 (5x4), 2:1 – Артамонов (Ищенко, Щанкин) – 21:18 (5x4), 3:1 – Безруков (Кравцов) – 30:28 (5x4)

«Сокол» в Красноярске проиграл «Южному Уралу» со счётом 1:3.

Роман Таталин с передачи Александра Сёмина открыл счёт, однако затем забивали только гости, отличились Егор Дорофеев, Роман Музычко и Илья Иванов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Красноярск
1 : 3 1:0, 0:0, 0:3
Южный Урал
Орск
1:0 – Таталин (Теряев, Сёмин) – 10:15 (5x4), 1:1 – Дорофеев (Васильев) – 53:52 (5x5), 1:2 – Музычко (Марзоев) – 54:17 (5x5), 1:3 – Илья Иванов (Музычко, Марзоев) – 57:20 (5x5)

«Звезда» на домашней площадке уступила «Рязани» — 3:4.

В составе победителей шайбы забросили Александр Лебедев, Иван Иванов, Павел Кудрявцев и Сергей Леснухин. У «Звезды» Владимир Пешехонов сделал дубль, ещё один гол забил Вадим Хлопотов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Звезда
Чехов
3 : 4 0:0, 1:0, 2:4
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Пешехонов (Тимирёв, Огиенко) – 37:06 (5x5), 1:1 – Лебедев (Седунов) – 43:34 (5x4), 1:2 – Иван Иванов (Воробьёв, Лебедев) – 47:39 (5x5), 2:2 – Пешехонов (Якименко, Антипов) – 50:42 (5x4), 2:3 – Кудрявцев (Картошкин, Фатеев) – 52:26 (5x5), 3:3 – Хлопотов (Карнаухов, Николишин) – 57:39 (5x5), 3:4 – Леснухин (Рукин) – 58:30 (5x5)

«Молот-Прикамье» в гостях обыграл «Торос» со счётом 4:2.

В составе команды победителей отличились Игорь Угольников, Антон Андриянов, Булат Набиуллин и Рафаэль Бикмуллин. Голы нефтекамской команды на свой счёт записали Илья Баранов и Дмитрий Возовик.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
2 : 4 1:1, 1:2, 0:1
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Угольников (Бикмуллин) – 06:11 (5x4), 1:1 – Баранов – 16:36 (5x5), 1:2 – Андриянов (Кузнецов, Салахов) – 31:13 (5x5), 2:2 – Возовик (Полозов, Пименов) – 31:33 (5x5), 2:3 – Набиуллин (Бикмуллин, Угольников) – 38:16 (5x4), 2:4 – Бикмуллин – 47:54 (5x5)

ЦСК ВВС на домашней площадке уступил «Барсу» — 1:2.

У казанской команды забили Никита Лямкин и Денис Шинкаренко, единственный гол хозяев на счету Дениса Ковалёва.

«Ижсталь» в Ижевске одолела «Дизель» со счётом 2:1.

Роман Людучин вывел пензенскую команду вперёд, однако затем Александр Остроухов сравнял счёт, а победный гол забил Никита Панасенко.

«Химик» дома переиграл «Буран» со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Владислав Провольнев, Илья Кляузов, Александр Куваев и Владимир Королёв.

«Нефтяник» в Альметьевске одержал победу над ХК «Саров» — 4:3 ОТ.

В составе гостей отличились Александр Коннов, Сергей Смуров и Денис Шураков. Голы «Нефтяника» забили Николай Складниченко, Александр Сумин, Даниэль Насыбуллин и Андрей Демидов.

«Динамо» СПб разгромило «СКА-Нева» — 5:0.

Голы на свой счёт записали Александр Шевченко, оформивший дубль, Максим Джиошвили, Антон Берлёв и Максим Кудряшов. Вратарь Александр Самонов провёл матч на ноль, отразив 24 броска.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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