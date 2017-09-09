Результаты игрового дня ВХЛ

9 сентября в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно девять матчей.

«Челмет» на своём льду одержал победу над «Спутником» — 3:1.



У хозяев шайбы забросили Александр Тридчиков, Никита Жульдиков и Иван Безруков. Единственный гол «Спутника» — на счету Валентина Артамонова.

«Сокол» в Красноярске проиграл «Южному Уралу» со счётом 1:3.



Роман Таталин с передачи Александра Сёмина открыл счёт, однако затем забивали только гости, отличились Егор Дорофеев, Роман Музычко и Илья Иванов.

«Звезда» на домашней площадке уступила «Рязани» — 3:4.



В составе победителей шайбы забросили Александр Лебедев, Иван Иванов, Павел Кудрявцев и Сергей Леснухин. У «Звезды» Владимир Пешехонов сделал дубль, ещё один гол забил Вадим Хлопотов.

«Молот-Прикамье» в гостях обыграл «Торос» со счётом 4:2.



В составе команды победителей отличились Игорь Угольников, Антон Андриянов, Булат Набиуллин и Рафаэль Бикмуллин. Голы нефтекамской команды на свой счёт записали Илья Баранов и Дмитрий Возовик.

ЦСК ВВС на домашней площадке уступил «Барсу» — 1:2.



У казанской команды забили Никита Лямкин и Денис Шинкаренко, единственный гол хозяев на счету Дениса Ковалёва.



«Ижсталь» в Ижевске одолела «Дизель» со счётом 2:1.



Роман Людучин вывел пензенскую команду вперёд, однако затем Александр Остроухов сравнял счёт, а победный гол забил Никита Панасенко.



«Химик» дома переиграл «Буран» со счётом 4:0.



Заброшенными шайбами отметились Владислав Провольнев, Илья Кляузов, Александр Куваев и Владимир Королёв.



«Нефтяник» в Альметьевске одержал победу над ХК «Саров» — 4:3 ОТ.



В составе гостей отличились Александр Коннов, Сергей Смуров и Денис Шураков. Голы «Нефтяника» забили Николай Складниченко, Александр Сумин, Даниэль Насыбуллин и Андрей Демидов.



«Динамо» СПб разгромило «СКА-Нева» — 5:0.

Голы на свой счёт записали Александр Шевченко, оформивший дубль, Максим Джиошвили, Антон Берлёв и Максим Кудряшов. Вратарь Александр Самонов провёл матч на ноль, отразив 24 броска.