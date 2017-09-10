Варламов: травмы позади, я чувствую себя уверенно и хочу провести хороший сезон

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов рассказал, что уверенно себя чувствует после восстановления от травмы и хочет провести хороший сезон.

«Когда я только начал кататься, чувствовал большой дискомфорт. Операции были тяжёлыми, надо было заново учиться кататься. Сейчас я чувствую себя уверенно, не сомневаюсь, что все травмы остались позади, хочу провести по-настоящему хороший сезон. Последние полгода дались нелегко, много работы по восстановлению. Мне повезло, что со мной занимались отличные врачи и физиотерапевты, они проделали потрясающую работу. Я прекрасно чувствую себя на льду.

Прошлый год это прошлый год. Для команды это был длинный сезон. Было очень досадно наблюдать, как мы играем. Но это уже история, мы уже об этом не думаем и двигаемся дальше. Все собрались с силами, у нас было достаточно времени, чтобы перезарядить батарейки. Уверен, все в предвкушении нового сезона", — цитирует Варламова The Denver Post.