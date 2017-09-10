Баклунд: надеюсь, «Калгари» нашёл недостающие компоненты этим летом

Нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд считает, что в новом сезоне его команде по силам повторить путь «Нэшвилл Предаторз», который дошёл до финала Кубка Стэнли-2017.



«Не думаю, что они были намного лучше нас, но им удалось собраться в нужное время. У них был поймавший кураж вратарь, в отличие от нас, к сожалению. Думаю, что наш генеральный менеджер проделал отличную работу этим летом. У нас теперь есть пять прекрасных защитников и два вратаря, в которых я верю. Будет здорово иметь такого вратаря, как Майк Смит, который классно играет клюшкой. У нас были проблемы с вратарями со времён Мики Кипрусоффа, но сейчас, надеюсь, мы нашли недостающие компоненты», — приводятся слова Баклунда на официальном сайте НХЛ.



Джиордано: цель «Калгари» – набрать 100 очков в «регулярке»