Результаты игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге подошёл к концу очередной игровой день. 10 сентября состоялось три матча регулярного чемпионата.

В лиге впервые было сыграно китайское дерби — команда «Цен Тоу» из Цзилиня в упорной борьбе взяла верх над фарм-клубом команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» — «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян». Встреча выдалась упорной и результативной — команда из Цзилиня праздновала победу со счетом 5:4.

Также усть-каменогорское «Торпедо» на своём льду уступило со счётом 3:6 тюменскому «Рубину». Хет-триком в составе победителей отметился Артём Булянский.

Наконец, «Сарыарка» из Карагады в родных стенах одолела курганское «Зауралье». Для победы хозяевам хватило одного гола — отличился Олег Ломако.