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Результаты игрового дня МХЛ

10 сентября 2017, воскресенье. 18:32 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Шесть матчей регулярного чемпионата МХЛ 10 сентября принесли следующие результаты.

«Авто» на своём льду разгромил «Спутник» со счётом 5:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
5 : 0 0:0, 3:0, 2:0
Спутник
Альметьевск
1:0 – Кузнецов (Шарипов, Кошелев) – 29:48 (5x4), 2:0 – Ивашов (Муравьёв, Белоцкий) – 32:08 (5x4), 3:0 – Кузнецов – 39:34 (5x5), 4:0 – Муравьёв (Дербенёв, Ивашов) – 42:13 (5x4), 5:0 – Кошелев (Шарипов, Лебединец) – 52:21 (5x5)

«Чайка» на выезде уступила команде СКА-1946.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
4 : 1 1:0, 1:0, 2:1
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Чебыкин (Алтыбармакян, Сёмин) – 03:41 (5x5), 2:0 – Мальцев (Чебыкин) – 30:10 (5x4), 3:0 – Алтыбармакян (Чебыкин) – 49:19 (5x4), 4:0 – Бондарук (Царюк, Сёмин) – 56:08 (5x5), 4:1 – Пашков (Жилов, Коротин) – 59:51 (5x5)

«Красная Армия» дома одолела «Алмаз» — 4:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
4 : 2 2:0, 2:2, 0:0
Алмаз
Череповец
1:0 – Лобанов (Бякин, Филин) – 03:40 (5x5), 2:0 – Власкин (Бякин) – 16:18 (5x4), 2:1 – Гераськин (Марков, Грачёв) – 26:21 (5x5), 3:1 – Филин (Власкин) – 35:21 (5x5), 3:2 – Гераськин (Марков) – 37:30 (4x5), 4:2 – Филин (Бякин, Лобанов) – 39:37 (5x5)

«Капитан» праздновал домашнюю победу над ХК «Рига».

МХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Капитан
Ступино
4 : 2 0:2, 3:0, 1:0
ХК Рига
Рига
0:1 – Смирнов (Синегубов) – 06:50 (5x5), 0:2 – Попов (Прижевойтс) – 10:16 (5x4), 1:2 – Тютчев (Куруськин) – 22:22 (5x4), 2:2 – Капкин (Тютчев) – 30:16 (5x5), 3:2 – Жеребкин (Томи, Русаков) – 38:41 (5x5), 4:2 – Семыкин (Томи) – 53:31 (5x5)

«Белые Медведи» на выезде уступили «Мамонтам Югры» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Белые Медведи
Челябинск

Наконец, «Тюменский Легион» взял верх над «Омскими Ястребами» в серии буллитов — 2:1

МХЛ - регулярный чемпионат
10 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Омские Ястребы
Омская область
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
10 сентября 2017, воскресенье
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17:49 Результаты игрового дня ВХЛ
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9 сентября 2017, суббота
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