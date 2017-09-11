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«Рейнджерс» и «Нэшвилл» ведут переговоры с Зариповым, «Вегас» — нет

11 сентября 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ситуации с «делом Зарипова» и возможных вариантах трудоустройства своего клиента за океаном.

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«Для нас самих всё это стало неожиданностью. Мы договорились с «Ак Барсом», после чего возникла ситуация, которую все знают. Единственное место, где он может выступать на сегодняшний момент, это НХЛ. Его представители за океаном ведут углублённые и позитивные разговоры. Я думаю, в течение ближайшего времени станет всё понятно. Но мы не сбрасываем со счетов апелляцию.

Какие клубы НХЛ претендуют на Зарипова? Разговоров может быть много, но конкретика – это совсем другое. Один клуб уже был близок к подписанию. По-моему, «Рейнджерс» вернулся к переговорам. Похоже, есть «Нэшвилл», а «Вегас» скорее нет. Тренировочные лагеря для Зарипова исключены. Он поедет только на гарантированный контракт», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

Напомним, Международная федерация хоккея дисквалифицировала 36-летнего хоккеиста на два года после обнаружения запрещённых препаратов в его пробах. НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.

Полное интервью с хоккейными агентами Юрием Николаевым и Александром Черных читайте на «Чемпионате» сегодня.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Данис Зарипов Юрий Николаев
Новости. Хоккей
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