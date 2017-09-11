Николаев: профсоюз занимает созерцательную позицию, собирает деньги с игроков

Хоккейный агент Юрий Николаев поделился мнением о работе профсоюза и заявил, что в своём нынешнем виде организация перестала интересовать хоккеистов и тренеров.

Коваленко: профсоюз не может добиться результата по АНО «Динамо» моментально

«Давайте мы скажем свою позицию. Мы за то, чтобы была такая организация. Мы свою работу делаем, но она профсоюза никак не касается. С нашей точки зрения, его работа должна проходить по-другому. На сегодняшний день у нас нет профсоюза в качестве одного из игроков на рынке КХЛ, что должно быть. Он должен быть одной из сторон в договоре. У нас за восемь лет регламент поменялся столько раз! И в этом профсоюз не участвовал никак. Это неправильно. Он должен участвовать в подписании документов, как это было в первые два года. Стратегия его развития должна быть чуть другой. 10 лет назад мы сказали Коваленко, что нам кажется, что он должен пойти по пути страхования контрактов игроков. Это всё возможно. Тогда у нас бы не было сейчас тех аспектов, которые были со «Спартаком» или с «Динамо». Работа профсоюза должна развиваться в позитивном режиме, а на сегодняшний день это напоминает большое агентство за маленький процент. Вам так не кажется?

Как бы мы ни хотели, мы возвращаемся к примеру НХЛ, которая существует уже более 100 лет и в которой профсоюз является сильным игроком. Могу сказать по ситуации с Зариповым: первыми, кто вступился за него, были NHL PA. И самый важный вопрос был в том, чтобы решить с ними эту ситуацию. Как только они встали на его сторону и сказали: «Этот человек с нами», то НХЛ вообще не имела никаких вопросов. Возможно ли это у нас? У нас профсоюз осуществляет созерцательные функции. Десять лет мы находимся где-то рядом, но не вместе с профсоюзом. Хотя NHL PA говорит, что они аккредитовывают агентов, разговаривают с ними. Они находятся в прямом противопоставлении себя НХЛ. А у нас профсоюз, как я уже упоминал, занимает созерцательную позицию.

Я бы хотел поставить точку. Мы за сильный профсоюз. Но не хотим, чтобы его работа ограничивалась тем, чтобы он только собирал деньги с игроков. И самим игрокам это уже не нужно. Но как профсоюз он должен существовать. А с нашей позиции всё выглядит так: поддерживать его в таком виде, в котором он находится сейчас, нам не хочется, а если не поддержим его, то будет совсем другая ситуация. Он должен быть по одной простой причине, что есть регламент, который у нас меняется просто так», — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Юрием Николаевым и Александром Черных читайте сегодня на «Чемпионате».

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