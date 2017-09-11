Нападающий Джек Скилле дебютирует за минское «Динамо» в матче с «Трактором»

Нападающий Джек Скилле, который недавно подписал контракт с минским «Динамо», дебютирует в КХЛ в матче с «Трактором». Он уже провёл с командой предматчевую раскатку. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и 85 очков.

Матч «Динамо» — «Трактор» состоится в Минске, начало в 19:30 мск.

Нападающий Скилле официально стал игроком минского «Динамо»

Вы можете посмотреть видео с предматчевой раскатки «Динамо» также в официальном аккаунте клуба в «ВКонтакте».