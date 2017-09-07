Нападающий Скилле официально стал игроком минского «Динамо»

Американский нападающий Джек Скилле подписал контракт с минским «Динамо». Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Нападающий уже прилетел в Минск и проходит медосмотр. Он будет выступать в команде под номером 20.

В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и 85 очков.

Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»

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