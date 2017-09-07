175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нападающий Скилле официально стал игроком минского «Динамо»

7 сентября 2017, четверг. 12:44 Хоккей

Американский нападающий Джек Скилле подписал контракт с минским «Динамо». Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Нападающий уже прилетел в Минск и проходит медосмотр. Он будет выступать в команде под номером 20.

В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и 85 очков.

Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
7 сентября 2017, четверг
13:09 Батыршин: пусть болельщики не переживают, у «Ак Барса» всё будет хорошо
12:44 Нападающий Скилле официально стал игроком минского «Динамо»
12:40 Жена Игоря Королёва: он был моей второй половиной, жизнь перевернулась
12:14 Новое правило в НХЛ — 2 минуты штрафа за неправильный офсайд-челлендж
12:02 «Северсталь» – «Динамо» Минск: КХЛ наказала лайнсмена за матч-штраф Клинкхаммеру
11:35 Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана
11:33 Минское «Динамо» обменяло Клинкхаммера в «Ак Барс»
11:15 «Детройт» пригласил в тренировочный лагерь нападающего Паренто
10:54 «Спартак» подтвердил, что форвард Шмелёв помещён в список отказов
10:45 Инсайдер TSN: «Ванкувер» и Хорват приближаются к сделке
10:16 Отец Ивана Ткаченко: сравнивать тот «Локомотив» с нынешним невозможно
10:05 В «Каролине» появится капитан впервые с февраля 2016 года
09:58 «Амур» обменял Севанькаева и Закарлюкина в «Ермак», Гиздатуллина — в «Ценг Тоу»
09:50 Таварес: новый контракт — это большое жизненное решение
09:45 «Лос-Анджелес» пригласил Брукса Лайка в свой тренировочный лагерь
09:36 «Вашингтон» пропустит турнир новичков во Флориде из-за наступления урагана
09:15 Сэм Бенетт подписал 2-летний контракт с «Калгари» на $ 1,95 млн в год
09:14 Форвард «Спартака» Шмелёв будет помещён в список отказов
09:05 Никитин: от ротации в ЦСКА никуда не деться, даже найдя оптимальные сочетания
09:00 Кожевников: один гол в трёх матчах — домашняя модель моего большого друга Аболса
08:45 7 сентября — День памяти трагически погибшей хоккейной команды «Локомотив»
08:30 Рундблад: СКА в матче с «Динамо» сумел забить первым, это нам сильно помогло
01:00 Щегольков: не припомню, когда ещё ХК «Сочи» играл два матча за два дня
00:41 Кагарлицкий: на матч со СКА выйдет очень злая «Северсталь»
00:33 Даугавиньш: пока это лучший матч «Торпедо» в сезоне
00:26 С. Костицын: «Торпедо» не давало шансов «Локомотиву» зацепиться
00:05 Гулявцев: счёт 1:5 не отражает хода всего матча с московским «Динамо»
6 сентября 2017, среда
23:47 В. Воробьёв: я очень рад, что «Динамо» удалось победить в моём родном городе
23:39 Широков: на чемпионов всегда особенно настраиваются, у СКА не было лёгких игр
23:32 Озолиньш: количество удалений помешало «Динамо» выполнять задачу
23:32 Знарок: не лучшая игра СКА, но увозим три очка, что тоже неплохо
23:29 Результаты игрового дня в МХЛ
23:18 С. Зубов: ХК «Сочи» не хватило силёнок в третьем периоде матча с «Динамо» Минск
23:14 Дуайер: рад за Энрота, за его первую победу в КХЛ и за «Динамо» в целом
23:12 Малыхин: не думаю, что «Ак Барс» находится в психологической яме
23:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:49 Лепистё: слежу за «Салаватом Юлаевым», у них весёлые матчи
22:33 Ялонен: «Йокерит» решил матч со «Спартаком» игрой в неравных составах
22:31 Клинкхаммер перейдёт в «Ак Барс», матч с «Сочи» был последним за «Динамо»
22:26 Агент Пастрняка: обсуждаем с «Бостоном» 8-летний контракт, прогресса нет
22:26 Епанчинцев: «Спартаку» не хватило свежести в матче с «Йокеритом»
22:18 Д. Юдин: «Спартаку» нужно хорошо восстановиться к следующим играм
22:13 Воронин: с такой командой, как «Йокерит», нельзя удаляться
22:00 Дубль Фонтейна помог минскому «Динамо» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Сочи»
22:00 Скудра: нам очень нужны голы Даугавиньша, Галимов подтащил в первом периоде
Все новости RSS
Партнерский контент