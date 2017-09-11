Сакик: жду, что Дюшейн приедет в «Колорадо» к началу тренировочного лагеря

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик сообщил, что ждёт приезда нападающего Мэтта Дюшейна к началу тренировочного лагеря. Многие игроки команды уже приступили к тренировкам, однако Дюшейн ещё не приехал в Денвер.



«У Дюшейна действующий контракт, так что я ожидаю, что он приедет 14-го числа. Раньше он быть не обязан, не всегда все приезжают в лагерь заранее. Не могу утверждать, но, полагаю, 14 сентября он здесь будет.



Сейчас не надо беспокоится о том, что будет, если он не приедет. Тренировочный лагерь начинается в четверг, сейчас не о чем переживать. Мы, как и всегда, ожидаем, что все игроки на контрактах приедут к 14-му числу», — цитирует Сакика BSN Denver.

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