«Амур» — «Йокерит»: Бывальцев обманул Запольски и завёл шайбу в пустые ворота

Нападающий «Амура» Алексей Бывальцев забросил красивую шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

На четвёртой минуте первого периода Олег Ли перехватил шайбу на синей линии соперника и вывел Бывальцева один на один с вратарём. Заехав с левого фланга, Алексей обманул вратаря «Йокерита» Райана Запольски, который решил, что соперник будет бросать с острого угла. Бывальцев заехал лицевую линию и завёл шайбу в пустые ворота, когда Запольски уже лежал на льду и был отыгран.

Идёт первый период, «Амур» ведёт со счётом 2:1.

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Вы можете посмотреть видео гола Бывальцева также на официальном сайте КХЛ.