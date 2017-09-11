Доус, С. Галимов, Хафизуллин и Жукенов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов третьей недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях:

Вей и Диц рвут КХЛ на лоскуты. Как «Барыс» искал своих лучших легионеров Даллмэна до приезда в КХЛ тоже никто не знал.

– лучшим вратарём признан Станислав Галимов («Торпедо»), в двух матчах одержавший две победы, в том числе одну на ноль, и пропустивший в них лишь одну шайбу. Голкипер отразил 98,11% бросков при коэффициенте надёжности 0,51;

– лучшим защитником признан Динар Хафизуллин (СКА), вместе с командой одержавший три победы в трёх матчах. Защитник завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+5», а также набрал в них 3 (1+2) очка;

– лучшим нападающим вторую неделю подряд признан Найджел Доус («Барыс»), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы, забросивший в них семь шайб (лучший показатель в лиге за неделю) и отдавший одну голевую передачу при показателе полезности "+4". Доус во всех трёх проведённых матчах забрасывал не менее двух шайб, сделав хет-трик в игре с «Салаватом Юлаевым» и дубли во встречах с рижским «Динамо» и «Витязем». Снайперская серия Найджела Доуса продолжается уже шесть матчей подряд;

– лучшим новичком признан нападающий Дмитрий Жукенов («Авангард»), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы. 20-летний игрок не завершил ни одну из этих игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». 5 сентября в игре со «Слованом» Жукенов забросил свою первую шайбу в КХЛ. Нападающий «Авангарда» в среднем проводил на льду 8 минут 4 секунды.

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