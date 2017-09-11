Клинкхаммер: когда до меня дошли слухи об «Ак Барсе», воспринял их с энтузиазмом

Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал свой обмен из минского «Динамо».



«Долго ли думал над предложением казанского клуба? Очевидно, что я не мог полностью контролировать ситуацию. Но когда до меня дошли слухи, что меня хотят видеть в «Ак Барсе», я воспринял это с большим энтузиазмом. Когда тебе предлагают стать частью такой команды, решения даются легко.



Я уже знаком с парой игроков. С Антоном Ландером мы играли вместе в «Эдмонтоне». Ещё Джастин Азеведу — с ним мы играли вместе за сборную на турнире в Сочи. Играть против них также было интересно. Вообще, приятно, приходя в новую команду, видеть пару знакомых лиц, это помогает адаптироваться быстрее», — приводит слова Клинкхаммера официальный сайт лиги.

Опимах: не было смысла удерживать Клинкхаммера, когда он рвался уйти из «Динамо»