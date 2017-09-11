СКА обыграл «Ладу», победа стала 9-й подряд со старта сезона

Петербургский СКА на домашней арене взял верх над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Олега Знарка не проиграла ни одного матча с начала чемпионата, выиграв девять встреч подряд. Тольяттинцы уступили уже в пятой игре кряду.
Гости первыми открыли счёт, на 5-й минуте отличился Станислав Бочаров. СКА отыгрался во втором периоде благодаря заброшенной шайбе Николая Прохоркина, а в третьей 20-минутке Илья Ковальчук и Павел Дацюк забили по голу, принеся победу своей команде.
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