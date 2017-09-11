Эллисон: Восток очень силён в этом году, «Магнитке» нужно продолжать побеждать

Форвард «Металлурга» Мэтт Эллисон прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1).



«Мой гол? Удачный отскок, была возможность реализовать момент. Мы играем хорошо в равных составах, но было много удалений. Не лучшая игра, но мы взяли три очка, и это важно. Медленный старт, первые пять игр были не лучшими, но мы добавляем, и сейчас — четыре победы подряд. Это хорошо. Много хороших команд, нужно продолжать работать. «Куньлунь», «Автомобилист» хороши в этом сезоне, есть ещё Омск, Уфа, Казань. Восток очень силён в этом году, нужно продолжать побеждать», — передаёт слова Эллисона корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Металлург» победил московское «Динамо» благодаря голам Эллисона и Косова