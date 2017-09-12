«Оттава» подписала пробный контракт с нападающим Вандевельде

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» подписал пробный контракт с нападающим Крисом Вандевельде, пригласив его в тренировочный лагерь, информирует Sportnset.



30-летний хоккеист прошедший сезон провёл в составе «Филадельфии Флайерз», где в 81 матче регулярного чемпионата сумел записать на свой счёт 15 (6+9) результативных баллов.



Всего Вандевельде сыграл в Национальной хоккейной лиге 278 встреч, отметившись 18 голами и 30 результативными передачами.



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