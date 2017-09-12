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Ахметов: мы понимаем, что просто за хорошую игру «Ладе» никто очки не даст

12 сентября 2017, вторник. 00:53 Хоккей

Нападающий «Лады» Рафаэль Ахметов подвел итоги встречи в Санкт-Петербурге со СКА (1:3).

«Мы держали свою линию практически весь матч, играли строго в обороне, как и просил нас тренерский штаб. К сожалению, не удалось избежать удалений, о чем нас тоже предупреждали перед матчем. Не дотерпели в третьем периоде, удаление на четыре минуты нас сильно подкосило. Играли мы неплохо, терпели, но чуть-чуть не хватило.

Мы все понимаем, что просто за хорошую игру очки нам никто не даст. Эта черная полоса должна прерваться, если мы продолжим показывать хороший хоккей, то сможем ее переломить, и тогда придет результат», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
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