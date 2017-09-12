Ю. Александров: «Северсталь» делает шаг вперёд, это плюс и для клуба и для лиги

Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (0:1), а также оценил улучшения на домашней арене череповецкого клуба, воспитанником которого он является.

«В первую очередь нам не хватило голов, реализации моментов. Была тяжёлая, упорная игра. «Северсталь» была настроена, мы были настроены, поэтому получилась упорная игра с малым количеством голов. Мы допустили на одну ошибку больше, пропустили в меньшинстве. Очень жаль, что не реализовали свои моменты. Будем работать над реализацией.



Приходили родители, друзья, знакомые. Я в этом дворце играл с того момента, как его построили. Можно сказать, что в какой-то степени это родные стены для меня, хотя давно не играл в Череповце. Это не чужой для меня клуб, я его воспитанник, поэтому только приветствую все эти нюансы — новый свет, белый цвет льда. «Северсталь» делает шаг вперёд. Если каждый клуб будет по чуть-чуть двигаться вперёд, совершенствоваться, всё улучшать для зрителей, для шоу, для ТВ-картинки, то это плюс и для отдельного клуба, и для приезжающих команд, и для всей лиги и страны.



Впереди домашние матчи на арене «Шайба»? Не был там ни разу, как и многие ребята из нашей команды. Посмотрим, мы будем в одинаковых условиях с гостевыми командами. После сегодняшнего тяжёлого поражения есть пару дней всё переосмыслить, выйдем с чистой головой, с новыми эмоциями, силами и с двойной мотивацией, чтобы выиграть дома. Очки никто не отменял, они нужны, они нам пригодятся», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.