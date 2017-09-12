А. Галимов: за «Югрой» не слежу, у «Авангарда» своя игра, надо её показывать

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов поделился ожиданиями от матча с «Югрой», который начнётся в Ханты-Мансийске в 17:00 мск.

«Хорошая была игра с „Сибирью“, мы победили и идём дальше. А насчёт сегодняшнего дня — восстановились, хорошо потренировались, прокатились и все силы отдадим в бой. „Югра“ будет мотивированна? Я не слежу за чужими командами, как складывается чемпионат для них – это их внутренние проблемы. У нас есть своя игра, и мы должны её показывать. Нам надо просто выполнить тренерскую установку – она приносит результат. Игры это показывают.



После раскатки наше звено остаётся на льду, потому что договариваемся с ребятами, отрабатываем какие-то моменты, а в игре уже будем показывать. Лучше договориться здесь, чем после матча объясняться. У нас все периодически меняются, каждый играет в разных звеньях, и ничего в этом особенного нет. Сейчас такой хоккей, надо привыкать к любым партнёрам», — цитирует Галимова пресс-служба клуба.