Клинкхаммер: слышал о «зелёном дерби», уже жду момента, когда забью Скривенсу

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который станет для него дебютным за казанскую команду после перехода из минского «Динамо». Кроме того, форвард отметил, что ждёт встречи с «Салаватом Юлаевым» и своим бывшим партнёром по команде вратарём Беном Скривенсом. Первое «зелёное дерби» сезона пройдёт только 22 ноября.

«Мне очень понравился город и то место, где я поселился. В команде отличный тренерский штаб, персонал, партнёры, арена — мне всё очень нравится. Я слышал о „зелёном дерби“, но Бен Скривенс пока мне ещё ничего не говорил. Знаю, что это очень значимый для всех матч. Уже жду этой игры и того момента, когда забью Скривенсу.

Хочу быстрее наладить взаимопонимание с партнёрами, острее сыграть в атаке. Я хоккеист, играющий просто и агрессивно. Хоккеист, борющийся на пятачке, играющий в тело. Со «Спартаком» сыграю в своём стиле и постараюсь отправить шайбу в ворота.

Об Олимпиаде сейчас не думаю. Полностью сконцентрирован на игре за «Ак Барс»​ и хочу принести пользу своей новой команде", — цитирует Кликхаммера пресс-служба клуба.