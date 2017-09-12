Защитник «Оттавы» Карлссон вернётся на лёд через две-три недели

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон, восстанавливающийся после операции на ноге, надеется начать ледовые тренировки через две-три недели, сообщает официальный сайт НХЛ.



14 июня Карлссону была проведена операция по восстановлению четырёх порванных сухожилий в левой ноге. Несмотря на две трещины в левой пятке и мышечное повреждение лодыжки, в 19 матчах плей-офф он набрал 18 (2+16) очков.



«Прошло уже достаточное количество времени, чтобы я мог встать на ноги. Хотя кататься я ещё не начал», — рассказал сам хоккеист.

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