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М. Григоренко: на маленьком поле игра должна быть более динамичной

12 сентября 2017, вторник. 18:14 Хоккей

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями перед матчем с хабаровским «Амуром».

«Очень приятно вернуться в Хабаровск. Уже встретился с родными, отец приезжал в отель, очень рад был с ним увидеться. Завтра все они придут на матч, будут меня поддерживать.

Этот выезд очень тяжелый – перелеты, разница во времени… Но тренерский штаб, доктора и массажисты делают все, чтобы акклиматизация прошла как можно более безболезненнее. Пока не жалуемся. Все в одинаковых условиях, все команды сюда так же приезжают играть.

Сыграет ли мне на руку канадская площадка „Амура“? Сложно сказать, тут все равно немного другая игра. Все равно придется немного перестраиваться, потому что уже поиграл на большой площадке. Я думаю, что на маленьком поле игра должна быть более динамичной – больше бросков, больше опасных моментов. А там посмотрим, как получится», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ХК ЦСКА Михаил Григоренко
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12 сентября 2017, вторник
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