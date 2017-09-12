Хартли: если мне поступит хорошее предложение из НХЛ, выслушаю его

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли рассказал, при каких условиях мог бы вернуться работать в НХЛ.



«Если мне поступит очень хорошее предложение из НХЛ, выслушаю его. В противном случае мой ответ будт сразу отрицательным. Всё зависит от самого предложения.



Я люблю хоккей, но ещё больше я люблю людей, с которым у меня есть возможность работать. Это величайшее благо. Именно поэтому мне нравится работать с латвийской командой, находясь в ней я чувствую себя счастливым», — приводит слова Хартли Hokejablogs.lv.

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