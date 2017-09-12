Два очка Умарка помогли «Салавату» взять верх над рижским «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене взял верх над рижским «Динамо», матч завершился со счётом 2:1. Команда Сандиса Озолиньша потерпела шестое поражение в чемпионате подряд.



Во втором периоде счёт открыл форвард «Салавата» Линус Умарк. В третьем периоде гол защитника Филипа Ларсена увеличил отрыв уфимского клуба. Рижская команда сумела отыграть одну шайбу усилиями Брэндона Макмиллана, но не смогла перевести встречу в дополнительное время.



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