«Торпедо» одолел «Нефтехимик» в овертайме, отыгравшись с 0:2

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду потерпел поражение в овертайме матча с нижегородским «Торпедо», матч завершился со счётом 2:3 ОТ. Команда Петериса Скудры сумела одержать третью победу подряд.



К 26-й минуте встречи хозяева лидировали в две шайбы, отметились Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов. Благодаря двум голам Дениса Баранцева «Торпедо» сумело отыграться и перевести встречу в овертайм, в котором Егор Дугин принёс победу команде из Нижнего Новгорода.

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