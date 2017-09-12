Абрамов: хочу попасть в НХЛ в этом году, и могу это сделать

Нападающий системы «Коламбус Блю Джекетс» Виталий Абрамов рассказал о желании пробиться в основной состав клуба.



«Хочу попасть в НХЛ в этом году, чувствую, что могу это сделать. Я улучшил свою игру в обороне, и теперь у меня есть шансы попасть в основной состав.



Не думаю о возвращении в Европу, моя главная цель — играть в „Коламбусе“. Хочу показать свою лучшую игру в тренировочном лагере, и тогда посмотрим, что произойдёт. Я сосредоточен на попадании в команду», — приводятся слова Абрамова на официальном сайте лиги.

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