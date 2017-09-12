КХЛ отменила штраф защитника минского «Динамо» Коробова

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) – «Трактор» (Челябинск).



На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на защитника ХК «Динамо» (Минск) Дмитрия Коробова наказание по Правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).



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