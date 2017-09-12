Скудра: первые десять минут «Торпедо» провалило, соперник забрал инициативу

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал итоги выигранного матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).



«Тяжёлый матч. Мы начали, скажем так, очень робко, допускали много ошибок. Противник сразу перехватил инициативу. Первые 10-12 минут мы полностью провалили. Хорошо, смогли уйти на перерыв, проигрывая только одну шайбу. Немного переговорили с ребятами, внесли определенные изменения. Попросили ребят делать то, что мы даем на тренировках. В принципе, провели хороший второй период. В третьем дали шанс сопернику – нахватали много ненужных удалений. Но отработали в меньшинстве хорошо, удалось выиграть в овертайме и продлить нашу победную серию», — цитирует тренера официальный сайт «Нефтехимика».

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