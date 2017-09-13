Билялетдинов: «Ак Барс» на правильном пути, всё будет нормально

Главный тренер «Ак Барса»Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после поражения от «Спартака» (3:4 ОТ).



«Игра была неплохой. Мы считаем, что ребята играли хорошо, создавали много моментов. К сожалению, реализация у нас пока не очень хорошая. То, что мы допускаем такие ошибки продолжается, мы никак не можем это остановить. В целом я считаю, что мы на правильном пути, мы свою ситуацию исправим, и все будет нормально.



Почему было много индивидуальных ошибок? Сложно сказать. Еще раз повторюсь, что мы допускаем такие ошибки, после которых забиваются голы. Поэтому нам надо поправлять это дело», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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