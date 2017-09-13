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Яруллин: Клинкхаммер свою работу выполняет, поможем ему влиться в «Ак Барс»

13 сентября 2017, среда. 10:39 Хоккей

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (3:4 ОТ) и оценил дебют за команду нападающего Роба Клинкхаммера.

«В моменте с первым голом я закрыл зону, но сделал это неправильно. Это моя ошибка. Должен был прокинуть по борту, но шайбу перехватили. Я реабилитировался, сравняв счёт? Ошибки бывают у всех. Секач отдал — я попал. Получилось хорошо. Неплохой матч. «Спартак» — быстрая, хорошая команда. У нас в лиге все соперники сильные, лёгких матчей нет.

Клинкхаммер понравился, хорошо играет. Габаритный нападающий, свою работу выполняет. Привыкнет, вольётся в коллектив. Мы ему поможем», — цитирует Яруллина пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Спартак Альберт Яруллин Роб Клинкхаммер
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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