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Силовой приём Яна Коларжа признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

13 сентября 2017, среда. 11:46 Хоккей

КХЛ назвала лучшие силовые приёмы прошедшей игровой недели. Первое место занял хит защитника «Амура» Яна Коларжа на Александре Торченюке в матче с «Автомобилистом».

1. Защитник «Амура» Ян Коларж в матче с «Автомобилистом».
2. Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин в матче с ЦСКА.
3. Защитник рижского «Динамо» Карл Столлери в матче со СКА.
4. Нападающий рижского «Динамо» Оскар Батня в матче с «Локомотивом».
5. Нападающий «Витязя» Александр Панков в матче с «Сибирью».
6. Защитник «Амура» Георгий Бердюков в матче с «Автомобилистом».
7. Защитник ЦСКА Боглан Киселевич в матче с московским «Динамо».
8. Нападающий московского «Динамо» Мартиньш Карсумс в матче с ЦСКА.
9. Защитник «Амура» Ян Коларж в матче с «Автомобилистом».
10. Нападающий московского «Динамо» Денис Казионов в матче с ЦСКА.

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Вы можете посмотреть подборку силовых приёмов также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Витязь ХК Динамо Москва ХК Динамо Рига ХК ЦСКА Александр Панков Богдан Киселевич Денис Казионов Евгений Артюхин Мартиньш Карсумс Ян Коларж
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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12 сентября 2017, вторник
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