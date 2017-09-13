«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после матча с «Ак Барсом». Красно-белые в Казани добились победы в овертайме со счётом 4:3. «Спартак» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 10 очков в девяти матчах.

В раздевалке речь произнёс главный тренер команды Вадим Епанчинцев, а затем слово взял нападающий Бен Максвелл.

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Видео с речью Максвелла можно посмотреть также в официальном аккаунте «Спартака» в «Твиттере».

Видео с обращением Епанчинцева к команде можно посмотреть также в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».