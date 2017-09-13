Анисимов: в матчах СКА — «Лада» и «Ак Барс» — «Спартак» были грубые ошибки судей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал спорные эпизоды в матчах СКА — «Лада» (3:1) и «Ак Барс» — «Спартак» (3:4 ОТ).

Итоги дня КХЛ: «Матом я судье не говорил». Аболс едва не насолил СКА Команда Олега Знарка снова не проиграла. И так уже девять матчей.

«В матче „Лады“ со СКА была игра высоко поднятой клюшкой, но не со стороны Новотны, а у Кириллова. Арбитр допустил грубую методическую ошибку, не увидев номер хоккеиста „Лады“. Ещё один вопрос – длительность наказания. Судья увидел рассечение у Плотникова, у которого все нижние зубы были в крови. Кириллов действовал не специально и не заслужил такого длительного наказания. В данном эпизоде травмированный хоккеист имел право сразу выйти на лёд, поскольку игра была остановлена не из-за повреждения Плотникова, а из-за нарушения. Судья понесёт наказание за эту ошибку.

В матче «Ак Барс» — «Спартак» арбитр не назначил штрафной бросок в овертайме? Было грубое нарушение, которое судья не зафиксировал. Марков цеплял слева, а арбитр откатывался справа, но это его не извиняет. Овчинников – молодой перспективный судья, и сразу после матча ему указали на ошибки. Как только происходят проблемные ситуации, мы просим прислать повторы с ТВ-камер или системы «видеогол» и разбираем эпизоды. Во вчерашнем моменте был очевидный пропуск нарушения, и должен был быть назначен штрафной бросок. Сложилось так, что спартаковцы быстро забросили шайбу.

Всем интересно, как наказывают судей, но это наша внутренняя кухня. С этого года штрафы стали серьёзнее. При этом важнее разобраться, как ошибка повлияла на игру", — цитирует Анисимова «Спорт-экспресс».

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Видео с нарушением на Плотникове можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.