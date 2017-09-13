ВАДА, CAS и РУСАДА примут участие в медицинской конференции КХЛ и ИИХФ

8 и 9 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт первая Международная медицинская конференция КХЛ. Мероприятие организовано совместно с ИИХФ.

В первый день конференции её участники обсудят актуальные вопросы допинг-контроля, начиная от профилактики нарушения антидопинговых правил и заканчивая обжалованием в CAS решений, связанных с применением запрещённых препаратов. В качестве докладчиков выступят специалисты ВАДА, CAS, IIHF, РУСАДА, а также спортивные юристы международного уровня.

Второй день будет посвящён обсуждению медицинских вопросов, касающихся наиболее актуальных тем в спортивной медицине. Также планируется проведение практических занятий для хоккейных врачей и медицинских служб спортивных арен.