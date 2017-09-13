Андриевский: у «Адмирала» был момент в овертайме, но опять наша старая болезнь

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Йокеритом» (0:1 ОТ).

«Нам сегодня противостоял хороший соперник, обученный и тактически, и технически. Мы немного уступили в движении, в первом периоде „Йокерит“ был на шаг впереди, у него было преимущество. Во второй двадцатиминутке игра выравнялась. Нам нужны очки, у ребят сидит это в подсознании, в конце третьего периода отошли к своим воротам, хотели сохранить этот счёт. В овертайме был моментик… Опять старая наша болезнь, не хочется повторяться. Ноль голов — тяжело выиграть.



Вратари сыграли как полкоманды? Я бы не сказал, на поле находится ещё пять полевых. Мы старались играть активно в зоне обороны, как и соперник. Так всё в совокупности и получилось», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»

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