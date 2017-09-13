Дубль Афиногенова помог «Витязю» одолеть «Сибирь»

«Витязь» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 5:4.

Минск приблизит Аболса к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео «Армейские» клубы продолжат свою победную поступь, «Куньлунь» прервёт свою серию поражений.

Уже через 16 секунд после стартового вбрасывания Алексей Макеев вывел гостей вперёд, а на восьмой минуте Ессе Манкинен сделал счёт 2:0. Во втором периоде Адам Полашек сократил отставание, а затем команды по два раза реализовали большинство. У «Витязя» отличились Войтех Мозик и Максим Афиногенов, у «Сибири» — Сергей Коньков и Патрик Закриссон.

В середине третьего периода Вячеслав Основин сравнял счёт, но на 57-й минуте Афиногенов сделал дубль и принёс своей команде победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».