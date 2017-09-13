Игроки «Автомобилиста» Голышев и Коварж пропустят матч со СКА

Петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Нападающие «Автомобилиста» Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко, Алексей Михнов иИлья Крикунов, защитник Кирилл Лямин и голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж не попали в заявку на встречу.



СКА:

Коскинен (Шестёркин);

Гавриков — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;

Хафизуллин — Чудинов, Широков — Тихонов — Калинин;

Рундблад — Зубарев, Гусев — Прохоркин — Плотников;

Рыков — Зуб, Дергачёв — Мальцев — Каблуков.



«Автомобилист»:

Сохатский (Дробышевский);

Трямкин — Василевский, Кинг — Паре — Бек;

Мишарин — Егоршев, Гареев — Торченюк — Симаков;

Тимашов — Чайковский, Чесалин — Пестунов — Рассейкин;

Щемеров — Мегалинский, Тичар — Попов — Миловзоров.

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