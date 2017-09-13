Игроки «Автомобилиста» Голышев и Коварж пропустят матч со СКА

Петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Нападающие «Автомобилиста» Анатолий Голышев, Александр Кучерявенко, Алексей Михнов иИлья Крикунов, защитник Кирилл Лямин и голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж не попали в заявку на встречу.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Тихонов — Калинин;
Рундблад — Зубарев, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Зуб, Дергачёв — Мальцев — Каблуков.
«Автомобилист»:
Сохатский (Дробышевский);
Трямкин — Василевский, Кинг — Паре — Бек;
Мишарин — Егоршев, Гареев — Торченюк — Симаков;
Тимашов — Чайковский, Чесалин — Пестунов — Рассейкин;
Щемеров — Мегалинский, Тичар — Попов — Миловзоров.