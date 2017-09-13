Объявлены составы минского «Динамо» и «Лады» на очный матч

Минское «Динамо» и тольяттинская «Лада» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Шинкевич — Граньяни, Скилли — Хауден — Фонтейн;
Лисовец — Коробов, Матерухин — Шарангович — Коробов;
Дюков — Хенкель, Кулаков — Степанов — Лингле;
Буйницкий, Волков, Дрозд — Китаров — Павлович.
«Лада»:
Лазушин (Красоткин);
Дженовей — Д. Воробьёв, Белоусов — Новотны — Филатов;
Гуркин — Ежов, Бабенко — Зернов — Мастрюков;
Сотниекс — Костромитин, Нестеров — Скороходов — Капустин;
Дьяков, Рахимуллин, Стрельцов — Ахметов — Бочаров.
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