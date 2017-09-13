Максим Чудинов проводит свой 500-й матч в КХЛ

Защитник СКА Максим Чудинов проводит свой юбилейный матч. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» из Екатеринбурга — 500-й для хоккеиста на уровне лиги.

Помимо СКА, в составе которого Чудинов выиграл два Кубка Гагарина, он выступал в КХЛ за череповецкую «Северсталь». На уровне Континентальной хоккейной лиги в 500 матчах Чудинов набрал 172 очка.

В настоящее время в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Автомобилист» идёт первый период, при этом счёт не открыт — 0:0.