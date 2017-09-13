«Динамо» Москва — «Трактор»: Тарасов подрался с Бэйленом

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Трактор» случилась драка. Краги скинули защитник челябинской команды Ник Бэйлен и форвард московской команды Даниил Тарасов. Хоккеисты получили по пять минут штрафа.

В настоящее время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги идёт второй период, «Трактор» ведёт со счётом 3:0. Шайбы забросили Щехура, Йюнге и Полыгалов.

Также данное видео драки Бэйлена и Тарасова доступно на официальном сайте Континентальной хоккейнйо лиги.