Мосалёв в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Магниткой»

Ярославский «Локомотив» на своём льду взял верх над магнитогорским «Металлургом». Это вторая победа подряд. В девяти матчах команда одержала пять побед и семь матчей набирает очки. Уральская команда прервала серию побед на отметке четыре матча подряд, но набирает очки пять матчей кряду. В десяти матчах сезона команда Ильи Воробьёва одержала шесть побед.

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — за гостей забил Томаш Филиппи, за хозяев — Денис Осипов. На 31-й минуте Денис Казионов вновь вывел уральскую команду вперёд, но на 32-й Александр Кадейкин сравнял счёт. В третьем периоде командам не удалось отличиться. Встреча перетекла в овертайм, в котором воспитанник магнитогорского хоккея Денис Мосалёв принёс «Локомотиву» победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

