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Мосалёв в овертайме принёс «Локомотиву» победу над «Магниткой»

13 сентября 2017, среда. 21:28 Хоккей

Ярославский «Локомотив» на своём льду взял верх над магнитогорским «Металлургом». Это вторая победа подряд. В девяти матчах команда одержала пять побед и семь матчей набирает очки. Уральская команда прервала серию побед на отметке четыре матча подряд, но набирает очки пять матчей кряду. В десяти матчах сезона команда Ильи Воробьёва одержала шесть побед.

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — за гостей забил Томаш Филиппи, за хозяев — Денис Осипов. На 31-й минуте Денис Казионов вновь вывел уральскую команду вперёд, но на 32-й Александр Кадейкин сравнял счёт. В третьем периоде командам не удалось отличиться. Встреча перетекла в овертайм, в котором воспитанник магнитогорского хоккея Денис Мосалёв принёс «Локомотиву» победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Филиппи (Шаус, Осала) – 10:55 (5x4), 1:1 – Осипов (Коршков, Полунин) – 18:37 (5x5), 1:2 – Казионов – 30:35 (5x5), 2:2 – Кадейкин (Контиола) – 31:32 (5x5), 3:2 – Мосалёв (Козун, Накладал) – 64:18 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Металлург Мг
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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