Московское «Динамо» проиграло третий матч подряд, дома уступив «Трактору»

Московское «Динамо» в родных стенах уступило челябинскому «Трактору». Это третье поражение подряд бело-голубых. Однако до этого было пять побед подряд, а в десяти матчах сезона «Динамо» одержало шесть побед. Челябинская команда в девяти матчах сезона одержала четыре победы.

К 14-й минуте матча челябинцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Пола Щехуры и Рикарда Йюнге. На 23-й минуте встречи Игорь Полыгалов упрочил преимущество «Трактора» — 3:0. В заключительной трети матча московская команда «размочила» счёт стараниями Андрея Алексеева. Но челябинцы под занавес матча поразили пустые ворота стараниями Александра Рыбакова. Как итог — победа челябинцев со счётом 4:1.

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