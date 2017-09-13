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Московское «Динамо» проиграло третий матч подряд, дома уступив «Трактору»

13 сентября 2017, среда. 21:58 Хоккей

Московское «Динамо» в родных стенах уступило челябинскому «Трактору». Это третье поражение подряд бело-голубых. Однако до этого было пять побед подряд, а в десяти матчах сезона «Динамо» одержало шесть побед. Челябинская команда в девяти матчах сезона одержала четыре победы.

К 14-й минуте матча челябинцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Пола Щехуры и Рикарда Йюнге. На 23-й минуте встречи Игорь Полыгалов упрочил преимущество «Трактора» — 3:0. В заключительной трети матча московская команда «размочила» счёт стараниями Андрея Алексеева. Но челябинцы под занавес матча поразили пустые ворота стараниями Александра Рыбакова. Как итог — победа челябинцев со счётом 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 4 0:2, 0:1, 1:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Щехура (Бэйлен, Пеньковский) – 12:39 (4x4), 0:2 – Йюнге (Полыгалов, Щехура) – 13:21 (5x4), 0:3 – Полыгалов (Пеньковский, Кравцов) – 22:24 (5x5), 1:3 – Алексеев – 49:14 (5x5), 1:4 – Рыбаков – 59:21 (en)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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