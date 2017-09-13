Никулин: отчаяния нет, «Динамо» будет двигаться дальше с высоко поднятой головой

Капитан московского «Динамо» Илья Никулин подвёл итоги матча с «Трактором» (1:4), по результатам которого динамовцы потерпели третье поражение подряд.

«Настроение не лучшее, но надо сделать правильные выводы: проиграли первый период, были удаления, которые соперник реализовал. В конце матча были моменты, отыграли одну шайбу, прессинговали, но не смогли забить. Главное сделать правильные выводы, чемпионат идёт достаточно плотно, поэтому надо поскорее забыть этот матч, двигаться дальше.

Вратарь «Трактора» сегодня здорово отыграл матч. Мы не смогли забить, пока это не радует, но сезон длинный, ещё много игр впереди. Сегодня вышли на эмоциях, не хотели проигрывать третий матч. Возможно, это как-то повлияло на не очень хорошее начало, сделаем выводы и следующий матч начнём по-другому. Соперник заставлял нас удаляться своим движением, нам надо поправить этот компонент, потому что с таким количеством удалений в начале встречи сложно справиться. Отчаяния никакого нет, мы верим в свои силы, верим, что сможем обыграть любого соперника. Мы это знаем, сейчас идёт становление команды, будем двигаться дальше с высоко поднятой головой», — передаёт слова Никулина корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.