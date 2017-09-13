Полыгалов: реализация лишнего сделала «Трактору» игру

Нападающий челябинского «Трактора» Игорь Полыгалов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (4:1).

«У нас сегодня всё получалось, нам нужна была эта победа. Удачное завершение нашей атаки привело к голу, рад этому. Кравцов хорошо играет, набирается опыта, думаю, он будет играть ещё лучше. В целом можно эффективно оценить нашу игру в большинстве, реализация лишнего сделала сегодня игру», — передаёт слова Полыгалова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.