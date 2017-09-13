Аболс: судейство? Очков нет, а всё остальное я не могу контролировать

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Несмотря на то что в равных составах мы не пропустили ни одного гола, не могу сказать, что сработали хорошо. Результат решила игра: во втором периоде в большинстве «Динамо» забило два гола. Мы же нормально играли 25 минут — пять минут в конце второго и весь третий период.



Не совсем верные судейские решения частично обуславливают поражение? Счёт — на табло, очков в таблице нет, а всё остальное я не могу контролировать», — цитирует тренера официальный сайт минского клуба.

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Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.