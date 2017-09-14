Результаты игрового дня в МХЛ

13 сентября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги состоялись сем матчей. очереднйо игровой день принёс следующие результаты.
«Алтай» одолел «кузнецкие Медведей» — 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 09:00 МСК
Новокузнецк
3 : 5 2:2, 1:2, 0:1
Усть-Каменогорск
1:0 – Котов (Тарасов) – 01:58 (5x5), 1:1 – Гришанов – 02:52 (5x5), 2:1 – Рубан (Олендаренко) – 07:57 (4x5), 2:2 – Шишов (Зубов) – 10:41 (5x4), 2:3 – Клавдиев (Шишов) – 24:29 (5x5), 2:4 – Вакуленко (Писмаркин) – 28:18 (5x5), 3:4 – Колодько (Гилязеев, Ивлев) – 30:44 (5x5), 3:5 – Назаренко (Вакуленко, Бекетаев) – 42:53 (5x5)
«Капитан» вырвал победу у «Тайфуна» — 3:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 12:00 МСК
Приморский край
2 : 3 0:0, 1:0, 1:2, 0:1
Ступино
1:0 – Кузнецов (Гершкович) – 20:51 (5x5), 2:0 – Епифанов (Ивашкин) – 42:36 (5x5), 2:1 – Старков (Гараев) – 44:11 (5x5), 2:2 – Гараев (Старков, Кашафетдинов) – 48:50 (5x5), 2:3 – Жилин (Семыкин, Капкин) – 60:24 (3x3)
«Ирбис» одолел «Авто» — 3:1.
«Ладья» переиграла «Толпар» — 2:0.
МХК «Динамо» одолело ХК «Рига» — 4:2.
«СКА-Серебряные Львы» уступили питерскому «Динамо» — 2:3 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 18:30 МСК
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
«Куньлунь Ред стар Юниор» уступил СКА-1946 — 0:4.