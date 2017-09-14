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Результаты игрового дня в МХЛ

14 сентября 2017, четверг. 00:55 Хоккей

13 сентября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги состоялись сем матчей. очереднйо игровой день принёс следующие результаты.

«Алтай» одолел «кузнецкие Медведей» — 5:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
3 : 5 2:2, 1:2, 0:1
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Котов (Тарасов) – 01:58 (5x5), 1:1 – Гришанов – 02:52 (5x5), 2:1 – Рубан (Олендаренко) – 07:57 (4x5), 2:2 – Шишов (Зубов) – 10:41 (5x4), 2:3 – Клавдиев (Шишов) – 24:29 (5x5), 2:4 – Вакуленко (Писмаркин) – 28:18 (5x5), 3:4 – Колодько (Гилязеев, Ивлев) – 30:44 (5x5), 3:5 – Назаренко (Вакуленко, Бекетаев) – 42:53 (5x5)

«Капитан» вырвал победу у «Тайфуна» — 3:2 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
2 : 3 0:0, 1:0, 1:2, 0:1
Капитан
Ступино
1:0 – Кузнецов (Гершкович) – 20:51 (5x5), 2:0 – Епифанов (Ивашкин) – 42:36 (5x5), 2:1 – Старков (Гараев) – 44:11 (5x5), 2:2 – Гараев (Старков, Кашафетдинов) – 48:50 (5x5), 2:3 – Жилин (Семыкин, Капкин) – 60:24 (3x3)

«Ирбис» одолел «Авто» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
Авто
Екатеринбург

«Ладья» переиграла «Толпар» — 2:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
Толпар
Уфа

МХК «Динамо» одолело ХК «Рига» — 4:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 18:30 МСК
ХК Рига
Рига
МХК Динамо
Москва

«СКА-Серебряные Львы» уступили питерскому «Динамо» — 2:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 18:30 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург

«Куньлунь Ред стар Юниор» уступил СКА-1946 — 0:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
СКА-1946
Санкт-Петербург
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХЛ
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
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13 сентября 2017, среда
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23:13 Аболс: судейство? Очков нет, а всё остальное я не могу контролировать
23:08 Дуайер: игра в большинстве минского «Динамо» становится вcё лучше и лучше
23:05 Кудашов: результат закономерный – всё решилось в овертайме, в упорной борьбе
22:42 Полыгалов: реализация лишнего сделала «Трактору» игру
22:41 Мальцев: в ВХЛ побыстрее бегают, в американский хоккей играют, в КХЛ — поумнее
22:39 Никулин: отчаяния нет, «Динамо» будет двигаться дальше с высоко поднятой головой
22:38 Барабанов: СКА реализовал два большинства, а потом уже игра получалась
22:34 Йюнге: что случилось в «Куньлуне»? Я смотрю вперёд, это всё уже в прошлом
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:26 Гатиятулин: «Трактор» выполнил все установки на игру, поэтому победил
22:23 В. Воробьёв: думаю, Салминен дебютирует за «Динамо» в матче с «Ладой»
22:22 Бэйлен: не так часто дерусь, но это моя работа — биться за команду
22:20 Знарок: перед утренней раскаткой обсудили всё с Крикуновым, договорились
22:18 Крикунов: пустили игру со СКА на самотёк, шестерым игрокам дали отдохнуть
22:12 Ковальчук: не заметил, что в составе «Автомобилиста» не было шестерых игроков
22:01 «Лада» проиграла шестой матч подряд, на выезде «всухую» уступив «Динамо» Мн
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