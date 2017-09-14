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Гросс: хочу, чтобы Крикунов доработал до конца и выполнил поставленную задачу

14 сентября 2017, четверг. 08:00 Хоккей

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс высказался о составе команды и прокомментировал слухи, согласно которым главный тренер уральской команды может не доработать текущий сезон до конца.

«Почему не играли Голышев и Коварж? У нас были некоторые нюансы с заболевшими, предыдущий матч Бек не играл из-за болезни, сегодня тоже были такие игроки. Коваржу просто дали отдохнуть, ну и Сохатскому надо было сыграть, встряхнуться. Сейчас все выздоровели, будем в полном боевом составе. И с Минском, и с Москвой, и дальше. Теперь уже таких ротаций, наверное, не будет. Надо давать поиграть всем ребятам, и нам посмотреть, на что они готовы.

Может быть, Кинг выпадает из тройки, соглашусь. Они постоянно разговаривают, мы надеемся, что они найдут общий язык. Не знаю, влияет ли тот факт, что он привык начинать играть с октября. Кинг – достаточно опытный игрок, мы надеемся, что всё будет хорошо.

Слухов о том, что Крикунов может не доработать сезон, я не слышал. Мне бы хотелось, чтобы он доработал до конца и выполнил задачу, которую перед нами поставило руководство. Старт сезона нормально оценю. Всё в процессе. Команда в этом году сильно поменялась, ребятам надо притереться. Миловзоров целый месяц пропускал, сейчас у Бодрова травма, он восстанавливается. Потихоньку мы придём к оптимальному составу, который мы планировали.

Не могу прокомментировать, почему Крикунов сказал, что Бодров, возможно, выбыл навсегда. У нас есть доктора, у Бодрова обычный процесс, связанный с травмой», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист Анатолий Голышев Владимир Крикунов Денис Бодров Дуайт Кинг Егор Миловзоров Олег Гросс Якуб Коварж
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